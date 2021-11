Oud-scheidsrechter is duidelijk over penalty OHL: "Moeten consequent zijn en die laten hernemen"

Voormalig scheidsrechter Stéphane Breda twijfelt geen seconde aan wat er moest gebeuren met de penalty van OH Leuven.

OH Leuven kreeg op het einde van de wedstrijd op Anderlecht een penalty toegekend. Die werd gestopt, maar had eigenlijk die hernomen moeten worden.

Maar niet voor de bal die door een supporter op het veld werd gegooid. Daarover kan gediscussieerd worden tot in het oneindige of die wel voor hinder zorgde bij het nemen van de strafschop.

Breda zag een andere reden. “Er stonden vier Anderlechtspelers in het strafschopgebied op het moment van de penalty”, zegt Breda bij RTBF. “Als we twee weken geleden tijdens Charleroi-Genk een strafschop hebben laten hernemen, moeten we consequent zijn en die ook hier opnieuw laten nemen.”