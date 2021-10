Hein Vanhaezebrouck looft tegenstander, ondanks 'hold-up': "Wellicht halen we ze niet meer bij in het klassement"

Het werd een avond om snel te vergeten voor AA Gent. In de eerste helft ontbrak het de Buffalo's aan efficiëntie en een dosis geluk, maar na de pauze acteerde AA Gent onder niveau. Toch bleef Vanhaezebrouck naar eigen zeggen niet gefrustreerd achter.

"Union staat terecht aan de leiding, voor mij zijn ze de beste ploeg tot dusver. Maar vandaag pleegden zij een hold-up in de eerste 45 minuten. Alleen AA Gent kwam eraan te pas. Zij braken een keer uit en het was doelpunt. Dat ik dan hoor van sommigen dat Union verdiend kwam winnen... dat kan echt niet. Dat vind ik niet één, maar drie bruggen te ver. Paal, twee keer lat, strafschop... dat is geen gebrek aan efficiëntie. Dat is tegenslag", aldus Vanhaezebrouck.

Na een dominante eerste helft zakte het spelniveau van de Buffalo's na de koffie. "Het veld was heel moeilijk bespeelbaar, nog moeilijker dan anders. Om dan het spel te maken tegen een goed georganiseerde ploeg, dat was erg lastig. Union had tijdens de tweede helft alle ruimte om te counteren, maar zelfs dan konden ze niets creëren. Sinan Bolat heeft geen enkele bal moeten pakken. Ik probeerde het nog met de inbreng van Bezus, maar hij is al twee dagen ziek."

Niet gefrustreerd

En zo komt er een einde aan de goede reeks van AA Gent. "Of ik gefrustreerd ben? Nee totaal niet. We speelden een van onze beste helften van het seizoen tegen een elftal dat bijna elke week de betere ploeg is. We bliezen ze weg. Ik zou gefrustreerd zijn wanneer we er niet aan te pas kwamen, wat vanavond helemaal niet het geval was."

Hein Vanhaezebrouck liet zich tot slot nog erg lovend uit over Union en Felice Mazzu. "Het is fantastisch wat Felice vorig seizoen en dit seizoen verwezenlijkt hebben. Zij gaan een blijver worden, want ik zie ze niet wegzakken zoals Beerschot en OHL. Ik zei vooraf aan mijn jongens dat we ze wellicht niet meer zouden inhalen in het klassement bij een nederlaag vandaag. Ik zie hen geen serieuze terugval krijgen. Wat betekent dat we in de strijd om POI andere clubs zullen moeten voorbijsteken", besluit Hein Vanhaezebrouck.