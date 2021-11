Na dertien speeldagen alleen aan de leiding, maar: "Niet degraderen blijft onze doelstelling"

Union oogstte de voorbije maanden veel lof over het aanvallend voetbal, met veel verticaliteit. Zondag koos Felice Mazzu voor een meer behouden aanpak. En het loonde, want Union verliet de Ghelamco Arena met een 0-2-zege op zak en komt zo weer alleen op kop in de Jupiler Pro League.

Het was een vreemd schouwspel tijdens de persconferentie van beide coaches. Terwijl Hein Vanhaezebrouck de loftrompet stak over Felice Mazzu en Union, leek de Italo-Belg zich zowaar te verontschuldigen voor de defensieve aanpak. "We zijn geen robots, soms moeten we er dus voor kiezen om in organisatie te spelen, zeker ploegen van dit kaliber. Een winnende keuze? Ja, deze keer wel. De volgende keer zal het misschien nefast uitpakken", aldus Mazzu.

"Los daarvan ben ik heel fier dat we hier konden winnen. AA Gent is een ploeg die voor de titel zal spelen. We verdienden het uiteraard niet om met 0-2 te gaan rusten, maar geluk maakt nu eenmaal deel uit van het spel. AA Gent was ronduit indrukwekkend in de eerste helft. In de tweede helft hebben we weinig ruimte weggegeven, mede dankzij onze voorbeeldige mentaliteit."

En zo komt de promovendus na dertien speeldagen weer alleen aan de leiding. Union telt twee punten meer dan Club Brugge. "We zijn geen titelkandidaat, he! Laat dat duidelijk zijn. Onze doelstelling blijft om in eerste klasse te blijven", besluit Mazzu. Dat zou moeten lukken: Moeskroen degradeerde afgelopen seizoen met 31 punten, Union telt na dertien speeldagen al 28 punten.