De Laet is doodeerlijk na Antwerpse hold up: "Het trok op niks"

We moeten eerlijk zijn: Antwerp is wel heel gevleid met drie punten uit Jan Breydel vertrokken. Een goeie Jean Butez en redelijk wat geluk bezorgden The Great Old de zege. En dat werd zeker niet ontkend door Ritchie De Laet.

De Laet noemde een kat een kat. “Het trok op niks, het was een slechte match. Er zat niks in. Er was geen gevaar van Cercle en ook niet van ons. Dit had altijd 0-0 moeten zijn. Die penalty? Ik gooide de bal in, zag Björn omhoog gaan en de hand van een tegenstander boven Björn zijn hoofd die de bal tegenhield. Ik begon meteen te roepen dat het hands was", aldus De Laet.

"Dit was een wedstrijd die ofwel op 0-0 zou eindigen of beslist zou worden op een stilstaande fase. Als je naar een ploeg komt die de punten nodig heeft en zal vechten, dan heb je karakter nodig om je voet ernaast te zetten. Is dat niet zo, dan krijg je een moeilijke avond. Wat we op training doen, komt er niet altijd uit in de wedstrijden. Maar je moet de lelijke wedstrijden ook kunnen winnen en dat hebben we vandaag gedaan.”