Priske zet winst boven prestatie: "Puur defensief misschien wel onze beste match"

Het was geen goeie match tussen Cercle Brugge en Antwerp. The Great Old ging bijzonder gevleid met drie punten naar huis en dat kon ook trainer Brian Priske niet ontkennen: "We hebben geluk gehad met die penalty. Een 0-0 was eerlijker geweest."

Priske is echter een realist. "De punten waren belangrijker dan de prestatie. Nee, het was geen mooie match. Onze eerste helft was zelfs slecht, in de tweede was het iets beter. Maar de mentaliteit zat wel goed. We hebben ervoor geknokt."

Maar aanvallend kwam er amper iets uit de bus. "Ik blijf op dezelfde nagel slaan. Er zijn zoveel nieuwe spelers in het aanvallende compartiment dat het zoeken is naar de juiste klik. Door het drukke programma schiet er echter weinig tijd over om daarop te oefenen. Ik vraag wat geduld, maar in dit wereldje is dat schaars."

Over het defensieve compartiment was hij wel tevreden. "Ik ben al een maand tevreden", knikte hij. "De klikt tussen Björn en Dinis wordt ook steeds beter. Puur defensief was dit misschien wel onze beste match."