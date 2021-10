Thibo Somers na verlies tegen Antwerp: "Dit verdienen we niet"

Veel goede wil bij Cercle Brugge maar tegen Antwerp ging de vereniging opnieuw onderuit.

Antwerp was zeker niet de betere ploeg na 90 minuten maar won wel na een penalty. "We verdienen het niet om te verliezen. Eén punt, minstens, hadden we verdiend", meent Thibo Somers na affluiten "We hadden ook na de 0-1 nog tijd genoeg om gelijk te maken of zelfs nog meer maar de bal viel niet goed voor ons."

Cercle was vooral goed aan de partij begonnen en zette Butez goed onder druk. "Daar hadden we moeten scoren, dat blijft zeer moeilijk voor ons. En als je moeilijk scoort, is het belangirjk dat je wel de nul kan houden maar dat is ook al even geleden."

Vorige week pakte Cercle een punt tegen standard maar toen bleven ze ook met het gevoel achter dat er meer in zat. "Het is opnieuw zuur want we waren niet het zwakste team, misschien zelfs het betere team vandaag. In het openingskwartier kon de bal op de stip voor een fout op mij en aan de andere kant wordt een discutabele penalty wel gefloten...", besluit Somers al zuchtend.