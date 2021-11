Referee Department komt met uitleg voor Antwerp-penalty en geeft VAR gelijk

Er was dit weekend weer heel wat te beleven op de Belgische voetbalvelden als het op scheidsrechterlijke beslissingen aan kwam.

Het Refereeing Department besloot om enkele handspel situaties uit te leggen die dit weekend te zien waren.

Zo was er de penaltyfase in Cercle Brugge-Antwerp. Het Department geeft scheidsrechter D'Hondt en de VAR gelijk dat ze een strafschop toekennen voor Antwerp. "Hij raakt de bal wanneer zijn arm boven de schouder en in een onnatuurlijke positie is", klinkt het.

Ook bij het toekennen van de strafschop voor OHL, Union en AA Gent voor handspel steunt het Department het eindoordeel van de scheidsrechter. Dat er géén penalty gefloten werd voor handspel van Kristof D'Haene bij Standard-Kortrijk is ook terecht: "Omdat de bal de steunarm van de speler raakt."

Ook de twee VAR-interventies bij Anderlecht-OHL worden gesteund, namelijk het afkeuren van het doelpunt van Wesley Hoedt en de rode kaart voor Murillo.