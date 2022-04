Cercle Brugge pleegt kleine hold up op de Bosuil: één bal tussen de palen, één goal

Antwerp kan straks nog als vierde aan de play-offs moeten beginnen. Als Anderlecht morgen wint, springen ze over de mannen van Brian Priske. Die lieten - geheel onnodig - immers twee punten liggen tegen Cercle Brugge.

Het thuispubliek had er zin in en stuwde de spelers van Antwerp meteen naar voor. In grote kansen resulteerde dat niet. Een paar flauwe schoten waar Warleson weinig problemen mee kende, maar Antwerp was wel duidelijk de betere ploeg. Wel was het moeilijk om gaten te vinden. De creativiteit was er niet. Eén goeie voor Frey kwam er, maar de Zwitser werkte niet goed af en de vlag - al zal het nipt geweest zijn - ging ook omhoog.

Cercle nergens

Cercle Brugge van zijn kant kon er wel niks tegenover zetten. 66 procent balbezit voor Antwerp, geen enkele kans en zelfs geen enkele doelpoging. Net na rust gebeurde het onvermijdelijke. Frey devieerde een voorzet tot bij Balikwisha en die werkte goed af in één tijd. Even later had het zelfs 2-0 kunnen staan, maar Warleson hield Miyoshi van een doelpunt.

© photonews

Hold up

Antwerp was eigenlijk redelijk indrukwekkend die tweede helft. Het swingde bijwijlen. Dat kunnen we niet van elke match van The Great Old zeggen en best een opsteker voor de play-offs. Nainggolan, Miyoshi en Benson zorgden voor heel wat gevaar, zonder echt grote kansen te creëren. De laatste pass was te veel niet goed genoeg. Maar het ging wel vooruit.

Eén poging op doel in minuut 72, maar wel ver over. Da's niet wat je van de Vereniging gewend bent. Cercle kreeg één enkele kans die hele wedstrijd. Bijna kregen ze een penalty na een fout van Seck op Denkey, maar de VAR kwam tussenbeide en de bal werd net buiten de zestien gelegd. Gevaarlijk, met Hotic achter de bal. Die schilderde het leer op de paal, maar in de rebound was daar Denkey om - geheel tegen de gang van het spel in - de stand gelijk te trekken.

Geen leuke manier om de play-offs voor te bereiden.