Ontgoocheling overheerst bij Nainggolan: "Met deze achterstand kunnen we geen doelen hebben"

Door het puntenverlies tegen Cercle Brugge heeft Antwerp zichzelf in de voet geschoten. De achterstand op Union en Club Brugge zal zondag waarschijnlijk nog oplopen. Radja Nainggolan besefte dat de titel héél ver weg is.

Antwerp had dominantie tegen Cercle, maar vergat het af te maken. "We hebben de kansen gehad nochtans", zuchtte Nainggolan. "Cercle heeft maar één echt goeie mogelijkheid gehad en die ging er dan in. We moeten de play-offs aanpakken zoals we deze wedstrijd begonnen: plezier maken, zoveel mogelijk pakken en zien waar we uitkomen."

De middenvelder beseft dat het verschil ook na halvering heel groot wordt. "Met deze achterstand kan je geen doelen meer stellen. Je moet het match per match gaan bekijken. We gaan waarschijnlijk zeven punten achter staan en dan moet je er al drie meer winnen om hen in te halen. We zulllen wel zien waar we uitkomen."