Priske kan beide blijkbaar niet krijgen bij Antwerp: "Nu was het spel goed, maar het resultaat niet"

Brian Priske kan nooit eens zonder kopzorgen een wedstrijd afsluiten. Ofwel krijgt hij kritiek op het spel, ofwel op het resultaat. Beide kunnen blijkbaar niet gekoppeld worden op de Bosuil. Tegen Cercle Brugge was het weer van dat.

Deze keer konden de fans niet klagen over het spelniveau. Een uur lang speelde Antwerp de Vereniging zoek en de fameuze pressing van de West-Vlamingen kwam er nooit uit. "Het is een ontgoocheling om hier niet te winnen. We speelden goed en gaven niets weg, maar het resultaat is niet genoeg", knikte de Deense trainer van Antwerp.

Hij hoopt dat met het spel ook de punten gaan komen, want de handdoek weigert hij te werpen voor de play-offs."In de Champions' play-offs zijn er nog 18 punten te verdelen dus op papier is alles nog mogelijk. We gaan er alles aan doen om nog zoveel mogelijk punten te pakken."