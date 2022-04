Priske weigert handdoek te gooien: "We zullen zes perfecte matchen moeten spelen"

Kan Antwerp een foutloos parkoers rijden in de Champions' Play-offs? Dat is waar Brian Priske nog op rekent om The Great Old richting het hoogste goed te stuwen.

De Deen weigert immers om de titel al als een verloren zaak op te schrijven, ondanks het puntenverlies tegen Cercle Brugge. Daardoor staan ze straks voor een wel heel zware inhaalrace. "Dat laat toch een zure smaak achter", zuchtte hij gisteren. "Met dat extra puntje (na halvering) en een mentale boost na een zege hadden we de play-offs wel wat meer comfortabel kunnen aanvatten", besefte Priske. Maar nu rekent hij op het eergevoel van zijn spelers. "We hebben zes topmatchen tegen drie heel mooie tegenstanders. Dat zou toch wel een grote motivatie moeten zijn, want alles is nog mogelijk. Maar dan zullen we zes perfecte matchen moeten spelen en geen punten te grabbel gooien zoals we vandaag gedaan hebben."