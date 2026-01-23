Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen

De nederlaag van Standard tegen KAA Gent heeft er fel op ingehakt. Na het laatste fluitsignaal zijn de supporters van de Rouches helemaal losgegaan. Daarbij hebben ze ook de kleedkamers proberen te bereiken.

KAA Gent won tegen een ontstellend zwak Standard vrij makkelijk met 0-4. De supporters van Standard waren allerminst blij met de gang van zaken en wilden na de wedstrijd dan ook verhaal gaan halen bij de spelers en staf.

Supporters Standard dringen kleedkamer binnen

Sommige supporters zouden al onderweg zijn naar de Académie Dreyfus in Angleur, andere supporters onderweg naar de VIP om verhaal te halen. En ondertussen probeerden ze ook de ingang naar de spelerstunnel binnen te breken.

Volgens bronnen binnen het gebouw zouden daarbij ook een aantal Ultra's van Standard in de kleedkamer van Standard zijn binnengedrongen om daar luidkeels hun mening te verkondigen na de zware nederlaag tegen Gent.

Persconferentie Euvrard zou afgelast zijn

De supporters wilden ook vermijden dat Vincent Euvrard zijn zegje zou kunnen doen tegenover de pers in de perszaal. Dat zal ook niet gebeuren, want Euvrard zou al hebben aangegeven te verzaken aan het persmoment.

Het laatste woord is zeker nog niet gezegd over de zaak, terwijl er ook al onbegrip doorsijpeld vanop de sociale media. Onze reporter en Standard-volger is ter plaatse en houdt u de komende minuten of uren zeker verder op de hoogte.



