LIVE: Vossen valt in - kan Zulte Waregem nog gelijkmaken tegen Westerlo?

|
|
Aernout Van Lindt
|
Discussieer live mee!
Lees 2 reacties...
|
90+4
|
Nog een keertje dreiging in de extra tijd, maar gefloten voor een fout van een speler van Zulte Waregem.
|
90
|
We krijgen 6 minuten blessuretijd.
|
|
89
|
Enkel nog de extra tijd. Hoeveel krijgen we nog? Een minuutje of 4?
|
86
|
De tijd begint nu écht wel te dringen voor Zulte Waregem. Kunnen ze nog iets in deze tweede helft?
|
83
|
Vossen, Aké, Ementa, ... Ze proberen wel, maar in de fase van de waarheid is het veel te weinig.
|
80
|
Vossen kopt. Jungdal duwt in corner. Daar doet de thuisploeg veel te weinig mee.
|
77
|
Aan de overkant een snelle uitbraak van Westerlo. Gabriël redt met een beenveeg!
|
75
|
Schot van Aké! Net niet! Ook Westerlo gaat nog eens wisselen.
|
|
73
|
Tochukvu Nnadi
Jelle Vossen
|
73
|
Anton Tanghe
Benoit De Jaegere
|
73
|
Jelle Vossen wordt luid aangepord en Vandenbroeck brengt hem nu ook tussen de lijnen.
|
71
|
De tijd begint te dringen voor Zulte Waregem. Ze drukken door, maar de gelijkmaker hangt nu ook niet echt in de lucht.
|
68
|
Opnieuw een reuzenkans voor Ementa. Voorlangs, al kwam de doelman er nog aan en daardoor corner.
|
65
|
Gele kaart voor Roman Neustädter
|
65
|
Vrije trap voor Zulte Waregem. Te hard en zo weg kans.
|
63
|
De supporters roepen om Jelle Vossen, die nog niet is ingevallen.
|
62
|
Joseph Opoku
Stavros Gavriel
|
62
|
Yannick Cappelle
Emran Soglo
|
|
62
|
Wilguens Paugain
Benoit Nyssen
|
62
|
Werk aan de winkel bij de thuisploeg. Dan maar drie wissels in één keer!
|
59
|
Gele kaart voor Anton Tanghe
|
59
|
Voorlopig blijft het tempo toch te laag aan de kant van Zulte Waregem. Steeds maar opnieuw balverlies ook.
|
57
|
Gele kaart voor Amando Lapage
|
56
|
Tien minuten ver in de tweede helft. Daar is Westerlo nog eens. De achterlijn wordt gehaald, de voorzet komt er niet volledig uit.
|
53
|
Neen, ook de tweede helft levert voorlopig weinig op vanwege Zulte Waregem. Meer zelfs: het is Westerlo dat voorzichtig dreigt.
|
50
|
Te veel balverlies van de thuisploeg om echt tot actie te komen. Van ver kan Erenbjerg niet naar doel trappen.
|
47
|
Geen wissels bij de thuisploeg, wel eentje bij de bezoekers waar Saito is binnen gebleven.
|
46
|
Shunsuke Saito
Sergiy Sydorchuk
|
|
46
|
Meteen bijna de 0-2! Daar komt Zulte Waregem goed weg!
|
46
|
De bal rolt opnieuw in Waregem!
|
45+20
|
We gaan rusten met 0-1 voor Westerlo. Zulte Waregem kreeg de eerste goede kansen, maar de bezoekers scoorden.
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+1
|
Slecht uitvoetballen van Westerlo. Het schot van ver gaat niet binnen.
|
45
|
We krijgen 1 minuten blessuretijd.
|
44
|
Krijgen we nog iets in Waregem? Erenbjerg mist zijn controle helemaal en zo gaat het feestje niet door.
|
41
|
Westerlo nog eens in de grote rechthoek. De voorzet van Sayyadmanesh deze keer achter de achterlijn en zo doeltrap voor Gabriël.
|
39
|
Hiervoor is kabbelen richting rust zeker en vast uitgevonden.
|
37
|
Meer en meer druk op de ketel vanuit Zulte Waregem. Tot veel meer dan wat corners leidt dat niet en Jungdal is heer en meester in de lucht.
|
|
34
|
Neen, Zulte Waregem komt niet tot vloeiende combinaties. Ook de supporters laten zich kritisch horen.
|
31
|
Halfuur ver. Westerlo staat nog steeds 0-1 voor, al had er mogelijk wel voor Zulte Waregem ook al een goaltje ingezeten. Alles bij elkaar wel geen slecht halfuur aan de Gaverbeek.
|
29
|
Toch nog een keertje Westerlo, maar de bal gaat voorlangs!
|
27
|
Zulte Waregem probeert de bakens te verzetten. Westerlo maakt het slimme foutje waar nodig.
|
24
|
Vrije trap voor Zulte Waregem aan de buitenkant. Erenbjerg brengt in het pak, niemand kan er iets mee doen.
|
21
|
KVC Westerlo drukt meteen door; Essevee plooit achteruit.
|
18
|
Doelpunt van Nacho Ferri (Dylan Ourega)
|
18
|
Westerlo krijgt te veel tijd op de linkerkant. De voorzet komt en Ferri kan aan de tweede paal van heel dichtbij binnenkoppen.
|
16
|
Kwartier ver. Westerlo dringt wat meer aan.
|
14
|
Het spel lag even stil. Gewoon een hoekschop voor Westerlo.
|
|
11
|
Tien minuten ver. Opnieuw Zulte Waregem, maar deze keer raakt Erenbjerg de bal kwijt in de bezoekende grote rechthoek.
|
8
|
Grote kans voor Zulte Waregem. Ementa krijgt de bal door het centrum van Erenbjerg, maar schuift net naast!
|
5
|
Ementa probeert zich door te zetten, maar dat lukt net niet!
|
3
|
Meteen een drievoudige kans voor Zulte Waregem. Jungdal staat pal, al was het vanaf poging twee ook wel buitenspel.
|
1
|
Kopbal Ferri! Naast!
|
1
|
Zulte Waregem - Westerlo: 0-0
|
1
|
De bal rolt in de Elindus Arena!
|
Zulte Waregem:
Brent Gabriel
- Wilguens Paugain
- Jakob Kiilerich
- Anton Tanghe
- Jeppe Erenbjerg
- Thomas Claes
- Tochukvu Nnadi
- Yannick Cappelle
- Joseph Opoku
- Anosike Ementa
- Marley Ake
Bank:
Louis Bostyn
- Enrique Lofolomo
- Jelle Vossen
- Stavros Gavriel
- Emran Soglo
- Benoit Nyssen
- Tobias Hedl
- Lukas Willen
- Benoit De Jaegere
Westerlo:
Andreas Jungdal
- Josimar Alcocer
- Emin Bayram
- Amando Lapage
- Dylan Ourega
- Dogucan Haspolat
- Arthur Piedfort
- Allahyar Sayyadmanesh
- Isa Sakamoto
- Shunsuke Saito
- Nacho Ferri
Bank:
Sergiy Sydorchuk
- Naoufal Bohamdi-Kamoni
- Kyan Vaesen
- Raf Smekens
- Mathias Fixelles
- Fernand Goure
- Koen Vanlangendonck
- Roman Neustädter
- Thomas Van Den Keybus
|
|
Vooraf
Zulte Waregem en Westerlo kunnen allebei de punten gebruiken om opnieuw naar boven te kunnen kijken en om iets zekerder te worden van de zo belangrijke top-12. Essevee doet dat met flink wat nieuwskomers: Nnadi is terug en verwijst Lofolomo naar de bank, ook Willen en de niet helemaal fitte Soglo zitten op de bank.