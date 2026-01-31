Datum: 31/01/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23

LIVE: Vossen valt in - kan Zulte Waregem nog gelijkmaken tegen Westerlo?

Veel ogen zullen op zaterdag gericht zijn op de wedstrijd tussen STVV en Charleroi, gezien de Kanaries opnieuw (even) aan de leiding kunnen komen. Maar ook voor Zulte Waregem en KVC Westerlo staat er veel op het spel. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Stand Live
Tijd   90+6' 59" 
Aernout Van Lindt
90+4
 Nog een keertje dreiging in de extra tijd, maar gefloten voor een fout van een speler van Zulte Waregem.
90
 We krijgen 6 minuten blessuretijd.
89
 Enkel nog de extra tijd. Hoeveel krijgen we nog? Een minuutje of 4?
86
 De tijd begint nu écht wel te dringen voor Zulte Waregem. Kunnen ze nog iets in deze tweede helft?
83
 Vossen, Aké, Ementa, ... Ze proberen wel, maar in de fase van de waarheid is het veel te weinig.
80
 Vossen kopt. Jungdal duwt in corner. Daar doet de thuisploeg veel te weinig mee.
77
 Aan de overkant een snelle uitbraak van Westerlo. Gabriël redt met een beenveeg!
75
 Schot van Aké! Net niet! Ook Westerlo gaat nog eens wisselen.
73
 Vervangen Tochukvu Nnadi
Ingevallen Jelle Vossen
73
 Vervangen Anton Tanghe
Ingevallen Benoit De Jaegere
73
 Jelle Vossen wordt luid aangepord en Vandenbroeck brengt hem nu ook tussen de lijnen.
71
 De tijd begint te dringen voor Zulte Waregem. Ze drukken door, maar de gelijkmaker hangt nu ook niet echt in de lucht.
68
 Opnieuw een reuzenkans voor Ementa. Voorlangs, al kwam de doelman er nog aan en daardoor corner.
65
  Gele kaart voor Roman Neustädter
65
 Vrije trap voor Zulte Waregem. Te hard en zo weg kans.
63
 De supporters roepen om Jelle Vossen, die nog niet is ingevallen.
62
 Vervangen Joseph Opoku
Ingevallen Stavros Gavriel
62
 Vervangen Yannick Cappelle
Ingevallen Emran Soglo
62
 Vervangen Wilguens Paugain
Ingevallen Benoit Nyssen
62
 Werk aan de winkel bij de thuisploeg. Dan maar drie wissels in één keer!
59
  Gele kaart voor Anton Tanghe
59
 Voorlopig blijft het tempo toch te laag aan de kant van Zulte Waregem. Steeds maar opnieuw balverlies ook.
57
  Gele kaart voor Amando Lapage
56
 Tien minuten ver in de tweede helft. Daar is Westerlo nog eens. De achterlijn wordt gehaald, de voorzet komt er niet volledig uit.
53
 Neen, ook de tweede helft levert voorlopig weinig op vanwege Zulte Waregem. Meer zelfs: het is Westerlo dat voorzichtig dreigt.
50
 Te veel balverlies van de thuisploeg om echt tot actie te komen. Van ver kan Erenbjerg niet naar doel trappen.
47
 Geen wissels bij de thuisploeg, wel eentje bij de bezoekers waar Saito is binnen gebleven.
46
 Vervangen Shunsuke Saito
Ingevallen Sergiy Sydorchuk
46
 Meteen bijna de 0-2! Daar komt Zulte Waregem goed weg!
46
 De bal rolt opnieuw in Waregem!
45+20
 We gaan rusten met 0-1 voor Westerlo. Zulte Waregem kreeg de eerste goede kansen, maar de bezoekers scoorden.


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Slecht uitvoetballen van Westerlo. Het schot van ver gaat niet binnen.
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
44
 Krijgen we nog iets in Waregem? Erenbjerg mist zijn controle helemaal en zo gaat het feestje niet door.
41
 Westerlo nog eens in de grote rechthoek. De voorzet van Sayyadmanesh deze keer achter de achterlijn en zo doeltrap voor Gabriël.
39
 Hiervoor is kabbelen richting rust zeker en vast uitgevonden.
37
 Meer en meer druk op de ketel vanuit Zulte Waregem. Tot veel meer dan wat corners leidt dat niet en Jungdal is heer en meester in de lucht.
34
 Neen, Zulte Waregem komt niet tot vloeiende combinaties. Ook de supporters laten zich kritisch horen.
31
 Halfuur ver. Westerlo staat nog steeds 0-1 voor, al had er mogelijk wel voor Zulte Waregem ook al een goaltje ingezeten. Alles bij elkaar wel geen slecht halfuur aan de Gaverbeek.
29
 Toch nog een keertje Westerlo, maar de bal gaat voorlangs!
27
 Zulte Waregem probeert de bakens te verzetten. Westerlo maakt het slimme foutje waar nodig.
24
 Vrije trap voor Zulte Waregem aan de buitenkant. Erenbjerg brengt in het pak, niemand kan er iets mee doen.
21
 KVC Westerlo drukt meteen door; Essevee plooit achteruit.
18

Goal 		Doelpunt van Nacho Ferri (Dylan Ourega)
18
 Westerlo krijgt te veel tijd op de linkerkant. De voorzet komt en Ferri kan aan de tweede paal van heel dichtbij binnenkoppen.
16
 Kwartier ver. Westerlo dringt wat meer aan.
14
 Het spel lag even stil. Gewoon een hoekschop voor Westerlo.
11
 Tien minuten ver. Opnieuw Zulte Waregem, maar deze keer raakt Erenbjerg de bal kwijt in de bezoekende grote rechthoek.
8
 Grote kans voor Zulte Waregem. Ementa krijgt de bal door het centrum van Erenbjerg, maar schuift net naast!
5
 Ementa probeert zich door te zetten, maar dat lukt net niet!
3
 Meteen een drievoudige kans voor Zulte Waregem. Jungdal staat pal, al was het vanaf poging twee ook wel buitenspel.
1
 Kopbal Ferri! Naast!
1
 Zulte Waregem - Westerlo: 0-0
1
 De bal rolt in de Elindus Arena!
Zulte Waregem (Zulte Waregem - Westerlo)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Wilguens Paugain - Jakob Kiilerich - Anton Tanghe - Jeppe Erenbjerg - Thomas Claes - Tochukvu Nnadi - Yannick Cappelle - Joseph Opoku - Anosike Ementa - Marley Ake
Bank: Louis Bostyn - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Emran Soglo - Benoit Nyssen - Tobias Hedl - Lukas Willen - Benoit De Jaegere

Westerlo (Zulte Waregem - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Josimar Alcocer - Emin Bayram - Amando Lapage - Dylan Ourega - Dogucan Haspolat - Arthur Piedfort - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Shunsuke Saito - Nacho Ferri
Bank: Sergiy Sydorchuk - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Kyan Vaesen - Raf Smekens - Mathias Fixelles - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus

Vooraf
Zulte Waregem en Westerlo kunnen allebei de punten gebruiken om opnieuw naar boven te kunnen kijken en om iets zekerder te worden van de zo belangrijke top-12. Essevee doet dat met flink wat nieuwskomers: Nnadi is terug en verwijst Lofolomo naar de bank, ook Willen en de niet helemaal fitte Soglo zitten op de bank.
Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.6 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Paugain Wilguens 62' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 56/68 (82.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Meer statistieken
Tanghe Anton   73' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 43/53 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Nnadi Tochukvu 73' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick 62' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Opoku Joseph 62' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/19 (52.6%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ake Marley 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 17' 6.6 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Gavriel Stavros 28' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Soglo Emran 28' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Nyssen Benoit 28' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Hedl Tobias 0'  
Willen Lukas 0'  
De Jaegere Benoit 17' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 7.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/18 (16.7%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' -
Lapage Amando   90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 56/59 (94.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Ourega Dylan A 90' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 31/43 (72.1%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Sydorchuk Sergiy 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Vaesen Kyan 0'  
Smekens Raf 0'  
Fixelles Mathias 0'  
Goure Fernand 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman   0' 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van Den Keybus Thomas 0'  

Vooraf

Foto: © photonews

Veel ogen zullen op zaterdag gericht zijn op de wedstrijd tussen STVV en Charleroi, gezien de Kanaries opnieuw (even) aan de leiding kunnen komen. Maar ook voor Zulte Waregem en KVC Westerlo staat er veel op het spel.

Zulte Waregem staat momenteel tiende in het klassement met 26 punten, KVC Westerlo staat twaalfde met 25 punten. Beide teams zagen La Louvière een puntje pakken op vrijdagavond tegen Gent door een blunder van Davy Roef.

Belangrijk duel voor Zulte Waregem én Westerlo

Daardoor staan de Wolven op een dertiende plaats in de nek te hijgen van beide teams, die dus punten nodig hebben om verder weg te raken van de Relegation Play-offs. Alle hens aan dek dus bij beide ploegen in de Elindus Arena.

"De nederlaag tegen Club Brugge was een teleurstelling. Na de wedstrijd was er eerder ontgoocheling dan dat je het gevoel had dat het gekund had", aldus Sven Vandenbroeck bij Essevee TV over de wedstrijd op Jan Breydel van vorige week.

Zulte Waregem moet gretig zijn volgens zijn coach Sven Vandenbroeck

De teleurstelling zat volgens de coach niet al te diep en dus werd er deze week goed gewerkt op training door Essevee. "De week is vrij goed begonnen, met een bijna voltallige groep. Er staat een belangrijk tweeluik voor de boeg."

"Het is even kijken wat Westerlo gaat doen en of er nieuwe namen zullen spelen. Zij zullen heel gretig zijn. De match tegen Westerlo wordt moeilijk in te schatten: ze hebben al heel goede wedstrijden gespeeld en ook al mindere. Wij willen gewoon die drie punten pakken."

