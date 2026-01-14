Chelsea werkt aan masterplan om statement te maken naar andere grootmachten: '155 miljoen euro (!) voor ster'

Chelsea FC werkt een een transferplan dat de wereld moet verbazen. De Londenaren willen een statement maken. Dé spil in die plannen: Vinicius Junior

Vinicius Junior dribbelt dezer dagen in het shirt van Real Madrid. De 25-jarige flankaanvaller heeft een contract tot medio 2027 in het Estadio Santiago Bernabeu, maar de kans dat hij zal vertrekken is héél groot.

Xabi Alonso - Vini kon niét door één deur met de coach - is ondertussen aan de deur gezet, maar zelfs de fans van De Koninklijke hebben het stilaan gehad met zijn streken. Florentino Perez houdt de Braziliaan nog een hand boven het hoofd, maar de situatie lijkt onhoudbaar.

Transferplan om statement te maken

We schreven eerder al dat enkele Saoedische clubs staan te springen om Vinicius te overladen met oliedollars. Maar ook in Europa werkt een topclub aan een transferplan.

The Guardian weet dat Chelsea FC een formeel bod aan het voorbereiden is. De Londenaren zijn bereid om 155 miljoen euro te betalen om Vinicius naar Stamford Bridge te halen.

Transfermarkt schat de marktwaarde van de 45-voudig Braziliaans international op 150 miljoen euro. Dat is ook het bedrag dat de Saoedische clubs veil hebben voor De Goddelijke Kanarie. Chelsea gaat dus zelfs een (financieel) stapje verder.





Braziliaans ego om dé ster te willen zijn

Chelsea vertrouwt er bovendien op dat Vinicius voor het project in Londen wil kiezen. Met de komst van de Braziliaan wil Chelsea een statement maken én opnieuw meespelen voor de Engelse én Europese prijzen. En het ego van Vini kennende…