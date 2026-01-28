Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de tussenronde in de Champions League. Het veegde Marseille van de mat en won overtuigend met 3-0.

Club Brugge moest winnen van Marseille en heeft zijn opdracht met verve vervuld. Al na tien minuten stond het 2-0 voor en zat het op rozen, daarna moest het vooral zijn voorsprong verdedigen en ook dat deed Club goed.

Onder meer Joaquin Seys speelde een uitstekende wedstrijd, hij hield Mason Greenwood uit de wedstrijd. "Verdedigend was dit een van mijn beste prestaties in de Champions League", zei de linksback van Club achteraf.

Voor het eerst onder Ivan Leko slaagde Club Brugge er ook in om de nul te houden en dat in de belangrijkste wedstrijd tot nu toe. "De nul houden is fantastisch, na die moeilijke maand. Een geweldig gevoel voor de hele ploeg."

Seys over Union en volgende tegenstander Club Brugge

Veel tijd om te vieren zal Club Brugge niet hebben, want zondag speelt het om 18u30 op het veld van leider en kampioen Union. "We kunnen hier nu even van genieten, maar vanaf donderdag gaat de blik al op Union."

Vrijdag kent Club Brugge zijn tegenstander in de tussenronde, dat wordt Atlético Madrid of Juventus. "Het maakt mij die niet zo veel uit. Atlético zou nieuw zijn voor mij, Juventus hebben we vorig seizoen al gehad."