Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League

Kapitein Hans Vanaken heeft zich met Club Brugge voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de tussenronde van de Champions League. En de manier waarop is voor Vanaken misschien wel mooier.

Club Brugge speelde met het mes op de keel tegen Marseille, want het moest winnen om de top 24 nog te halen in de Champions League. Met een stevige 3-0 zege won blauw-zwart overtuigend.

Mooiere kwalificatie dan vorig seizoen

Uiteindelijk eindigt Club Brugge op de 19de plaats in de League Phase en doet het zo een stuk beter dan de 24ste plaats van vorig seizoen. "Het is mooi als je het in eigen huis kan afmaken", zei Hans Vanaken achteraf.

"Twee weken geleden werd er nog gesproken van een crisis, maar zo gaat dat bij een topclub. Als je eens twee wedstrijden op rij verliest, dan wordt dat woord ook snel in de mond genomen. We hebben vandaag goed gereageerd."

Vanaken droomt al verder in de Champions League

Over de wedstrijd moest Vanaken niet veel uitleggen. "We krijgen door die twee snelle doelpunten veel vertrouwen. Doordat zij moesten komen, konden wij op de omschakeling spelen. De 3-0 had ook nog sneller kunnen vallen."

Lees ook... Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge›

In de tussenronde speelt Club in februari tegen Atlético Madrid of Juventus. "Mij maakt het niet veel uit. We zullen niets te verliezen hebben en kunnen net als vorig seizoen misschien nog een ronde verder gaan", droomt Vanaken al verder.