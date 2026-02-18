LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

Club Brugge ontvangt in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Champions League Atlético Madrid. Kan blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie afdwingen?

Drie weken na de kwalificatie tegen Marseille mag Club Brugge weer aan de bak in de Champions League. Het treft daarin Atlético Madrid, blauw-zwart kwam hen de voorbije jaren al meerdere keren tegen.

En Club deed het ook goed tegen de troepen van Diego Simeone. In oktober 2022 won Club met 2-0, in december 2018 werd het 0-0. De Madrilenen zullen Club Brugge dus zeker niet onderschatten als tegenstander.

Bij blauw-zwart zit Carlos Forbs in de selectie, maar de Portugees trainde de afgelopen dagen niet mee. In de Brugse derby viel hij uit met een voetblessure, maar breuk werden er niet vastgesteld. Hij is dus wel onzeker.

De kans is dus groot dat Christos Tzolis terug in de basis staat. De Griek is sinds de Gouden Schoen wat op zoek naar zichzelf en sukkelde ook wat met blessures. Kan hij tegen Atlético Madrid nog eens overtuigen?



Ivan Leko zal zich alvast niet aanpassen. "We zullen ons voetbal brengen. We hebben respect voor Atlético en kennen hun sterktes en zwaktes. We moeten durf tonen op de aanvallende helft. We gaan ons niet echt aanpassen aan Atlético."