Dit is gewoon indrukwekkend Club Brugge! 9 op 9 na winst tegen Atlético (En ze zullen Jutgla wel kennen in Spanje nu)

Even in uw wang knijpen? Club Brugge is momenteel leider in zijn Champions League-groep met 9 op 9 en vijf punten voorsprong op de nummer 2, Bayer Leverkusen. Ook Atlético Madrid moest eraan geloven. De Europese overwintering in de CL ligt voor het grijpen.