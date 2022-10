Hoefkens zijn filosofie werkt: "Ik heb altijd gezegd dat ik niet de coach wil zijn die in de kleedkamer moet zeggen dat er meer in zat"

Carl Hoefkens heeft wederom indruk gemaakt met zijn spelsysteem in de Champions League. Club Brugge graaft zich niet in, maar gaat steeds vol voor de aanval. En dat is wat de trainer verwacht...

"Ik heb vanaf de eerste wedstrijd, voor Leverkusen dus, gezegd dat ik niet de coach wil zijn die na de match in de kleedkamer komt en moet zeggen dat er meer in zat. Je hoort dikwijls zeggen: ‘Op Europees vlak kan je die kansen niet weggeven. Of moet je ze grijpen.’ Ik verafschuw dat bijna'", aldus Hoefkens.

Hoefkens wil de supporters ook iets geven. "Dan krijg je misschien geen topwedstrijd tegen Leverkusen maar je sleept dan wel dat resultaat uit de brand. Vandaag was het bij momenten ook vechten en werken voor elkaar. Maar altijd met de intentie om vooruit te pressen of er voetballend uit te komen. Atlético had zijn werk goed gedaan. Zij wisten perfect hoe we gingen spelen. Als je daar dan een antwoord op hebt als ploeg, dan is dat een enorme prestatie van iedereen."

Dat Griezmann zijn penalty op de lat schoot, was ook wel een flinke dosis geluk. Of de schoten die naast gingen. "Als iedereen de absolute intentie en het absolute geloof heeft, dan dwing je zo’n momenten af. Iedereen, van de eerste tot laatste, gaat ervoor. Als je ziet hoe spelers op de bank meeleven, dan kan Simon een topprestatie leveren. Dan kunnen andere spelers net die voet zetten. Dat dwing je af, omdat je de absolute intensiteit hebt."