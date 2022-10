"Chapeau voor Carl Hoefkens, die hem enorm veel vertrouwen geeft"

Uitblinkers op overschot dinsdagavond op Jan Breydel. Carl Hoefkens mag trots zijn op zijn spelers.

Begin er maar eens aan, een man van de match te kiezen na zo’n prestatie. Het is geen sinecure. Ook Sowah komt zeker in aanmerking voor die titel.

“Maar wat dan gezegd van het openingsdoelpunt? Wow. Dat was om van te smullen. Jutglà en Sowah zaten de eerste helft in de greep van de Atlético-verdediging, maar hoe zij de 1-0 bij elkaar speelden tegen déze tegenstander... Dat was tópvoetbal. Eén kans, één doelpunt”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Uiteindelijk moet je als trainer maar de keuze maken. “Chapeau voor Carl Hoefkens, die Sowah enorm veel vertrouwen geeft. Als aanvaller is dat een zalig gevoel. Club betaalde wel 16 miljoen voor Yaremchuk, maar Hoefkens laat Sowah staan.”

“De juiste keuze, zo blijkt. Sowah speelt met lef. Hij werkt hard, helpt het middenveld én scoort. Na Porto nu ook tegen Atlético. Sowah verdiént gewoon zijn basisplek.”