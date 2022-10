Jutgla: uitblinker, maar ook perfecte teamplayer: "Speciaal om te scoren tegen Spaanse ploeg, maar nog specialer om ervan te winnen"

Drie wedstrijden, twee goals en twee assists... Ferran Jutgla heeft zijn Champions League-debuut niet gemist. De 23-jarige spits zullen ze intussen ook wel kennen in Spanje na zijn glansprestatie tegen Atlético Madrid.

Uiteraard werd hij verkozen tot 'Man van de Match', maar daar was hij nu niet echt mee bezig. "Dat ze mijn naam nu wel zullen kennen in Spanje? Daar was ik niet echt mee bezig. Ik wilde gewoon mijn steentje bijdragen. Ja, het is voor mij speciaal om te scoren tegen een Spaanse ploeg, maar het is nog specialer om te winnen van een Spaanse ploeg. Dat is voor mij het belangrijkste."

Jutgla wou zijn eigen prestatie niet boven het team zetten. "Club Brugge heeft me deze kans gegeven. We staan nu helemaal bovenaan, maar we hebben nog niks in handen. Dat het nu niet meer mag mislopen? Zo denk ik niet. We moeten deze lijn blijven doortrekken in de volgende wedstrijden."

Volgende week zal hij misschien minder vrijheid krijgen. "We gaan gewoon ons spel spelen. Als ik dan zwaarder bewaakt wordt, krijgt een ander meer ruimte." Club heeft duidelijk ook op karakter geselecteerd, want dit zijn de woorden van de ideale teamspeler.