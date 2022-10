René Vandereycken doet opvallende vaststelling over Club Brugge

Club Brugge blijft met het maximum der punten achter zijn naam in de groepsfase van de Champions League.

Club Brugge heeft dankzij een 2-0-overwinning tegen Atletico Madrid negen op negen in de groepsfase van de Champions League.

“Na de rust zag je hetzelfde beeld bij Club, dat goed compact terugplooide, waarbij de spitsen diep op de eigen helft meeverdedigden. Daar is niets mis mee, dat is modern voetbal. Je kon er heel wat individuele uitblinkers uitkiezen bij Club, maar er waren ook geen spelers die uit de toon vielen”, schrijft René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

De analist deed echter een opvallende vaststelling nog over blauwzwart. “Dit was vooral een schitterende prestatie van de héle ploeg. De vraag is waarom Club Brugge dit in de competitie nog niet brengt. Op dit moment is Club in Europa beter dan in de competitie.”