WK als ultieme doelstelling: "Ik zou zeker niet uitsluiten dat Jutgla meegaat"

Spanje staat op zijn achterste poten na de glansrol die Ferran Jutgla bij Club Brugge speelde tegen Atletico Madrid.

De overbodige speler die van het kastje naar de muur gestuurd werd en moest opkrassen bij Barcelona. Dat beeld van Ferran Jutgla is sinds dinsdagavond helemaal doorprikt in Spanje.

“We hebben veel goeie aanvallers, maar weinig echte puntaanvallers”, zegt Manu Ferrera erover aan Het Nieuwsblad. “Jutgla heeft een interessant profiel. Hij is ook een ander type dan Morata. Volgens mij zou hij zeker zijn plek hebben in de selectie van de Spaanse nationale ploeg.”

Of het zover zal komen is maar de vraag. “Ik zou zeker niet uitsluiten dat Jutgla meegaat naar het WK. Eén van de belangrijkste kenmerken van Luis Enrique is immers dat hij graag verrast. Met hem is alles mogelijk. Maar als ik je een tip mag geven: schrijf niet te veel over Jutgla, of hij kan zijn selectie vergeten. Enrique doet ook nogal graag het tegenovergestelde van wat de kranten schrijven.”