Hoedje af voor Carl Hoefkens: "Het kon niet en toch lijkt hij daar in te slagen"

Veel analisten geloofden niet dat Carl Hoefkens de geknipte figuur was om trainer te worden van Club Brugge.

Zonder ervaring als hoofdtrainer werd Carl Hoefkens toch aangesteld bij Club Brugge. Een beredeneerde gok van het bestuur, zo klonk het.

De erfenis is immers gigantisch groot, de verwachtingen nog meer. “De verdienste van Carl Hoefkens bij dit Club is heel groot”, zegt analist Eddy Snelders bij Sporza.

“Vergeet niet dat de competitiestart moeilijk was en de situatie ondankbaar. Door de landstitel kon Hoefkens eigenlijk bijna niet beter doen. Hoewel hij nog niet de grote autoriteit heeft als trainer, lijkt hij daar toch in te slagen.”

Het gaat hem uiteindelijk om keuzes maken. “Soms zijn die niet altijd even makkelijk - grote aanwinsten als Jaremtsjoek en Boyata zet je niet zomaar op de bank. Maar Hoefkens heeft zijn ploeg gevonden en moet nu gewoon nog bepaalde accenten verleggen. Maar 9 op 9 in de Champions League en geen enkele goal tegen... Dat is toch straf.”