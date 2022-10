Mignolet direct ook nuchter: "Ik wil niet de eerste ploeg worden die er met 9 op 9 uitligt"

2-0 winst tegen Atlético Madrid en 9/9 in de Champions League. Wat een parcours tot dusver voor Mignolet en Club Brugge: "Een mooie avond voor het Belgische voetbal"

Mignolet hield voor de derde keer op rij de nul in deze campagne: "Ik had in de aanvang van de Champions League gezegd dat we beter moesten verdedigen, maar drie keer de nul houden had ik niet verwacht. Dit zorgt ervoor dat we stabiel blijven, negen op negen is fantastisch en een geweldige manier om aan deze campagne te beginnen."

De Brugse doelman geeft toe dat Altlético erg sterk was en er geluk bij kwam kijken: "We hebben deze wedstrijd onze momenten gepakt, want vooral de tweede helft lagen we erg onder druk. Gelukkig misten zij de penalty en als zo'n momenten allemaal meezitten weet je dat het een mooie avond kan worden. Atlético is een hele sterke ploeg."

Mignolet besefte dat Club vandaag een grote stap heeft gezet: "Je voelt ook in het stadion dat dit veel voor de supporters betekent en dat we een nieuwe stap gezet hebben. Ik heb hier al veel meegemaakt maar deze avond plaats ik erg hoog. We hebben veel geleerd uit onze vorige campagnes, we zijn volwassener geworden. Maar nu moeten we dat blijven doortrekken. Ik wil niet de eerste ploeg worden die er met 9 op 9 uitligt."