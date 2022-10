Marc Degryse kiest zijn man van de match bij: "Hij past bij Club Brugge"

Club Brugge blijft foutloos in de Champions League. Nu ging ook Atletico Madrid voor de bijl in het Jan Breydelstadion.

Heel wat spelers bij Club Brugge speelden een heel sterke wedstrijd. Analist Marc Degryse maakte een keuze wie voor hem de beste was bij blauwzwart.

“Dé man van de match was echter Ferran Jutglà. Hij was de voorbije weken al goed bezig, maar tegen zijn landgenoten wou hij iets extra tonen. Ondanks die moeilijke openingsfase bleef hij zijn ding doen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Hij forceerde het niet, bleef geduldig. Jutglà speelde een beresterke wedstrijd. Wát een energie heeft die jongen. Niet alleen in balbezit, maar hij zette de verdediging van Atlético ook onder druk. “Zijn assist voor Sowah was het mooiste van al. Zijn doelpunt was de kers op de taart. Knap afgewerkt, hoor. Een goal van een spits met vertrouwen.”

Dat het zo goed draait voor de Spanjaard heeft zijn redenen, aldus Degryse. “Weet je wat het ook is? Jutglà past bij Club Brugge. Spanjaarden zijn meestal technisch verfijnd, maar hij loopt ook tot hij er bij neervalt. Dat zien de supporters graag. Hij zit in een droomperiode. Die Spanjaarden kunnen hun ogen nu niet geloven, toch? Reken maar dat de Spaanse kranten vol lof zullen zijn.”