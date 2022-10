Hans Vanaken na winst tegen Atlético: "Ook in Madrid valt iets te rapen"

Hans Vanaken beleeft zijn beste Champions League campagne tot nu toe met Club Brugge: "De kwalificatie is heel dichtbij."

Vanaken is de rust zelve na zo'n topprestatie maar beseft dat de kwalificatie dichtbij is: "De kwalificatie is nu heel dichtbij maar het kan nog mislopen. We moeten deze focus en ingesteldheid zeker behouden die volgende drie wedstrijden. Volgende week trekken we naar Madrid en ook daar valt iets te rapen, maar eerst focussen op Westerlo."

Ook de Brugse kapitein besefte dat het bij momenten meezat. "We hadden veel balbezit, vooral de eerste helft maar het bleef moeilijk om kansen te creëren tegen zo'n sterk blok. In de tweede helft namen zij de bovenhand. Gelukkig voor ons misten ze die penalty want dan hadden ze het ons nog knap lastig kunnen maken. Vandaag zat er veel mee en wij namen ook onze momenten. 0-4 in Porto was een grote stunt, maar Atlético staat misschien hoger op de ranglijst. 2-0 winnen is een topprestatie."

Tn slotte heeft Vanaken nog lovende woorden voor zijn collega bij de Rode Duivels: "Simon is een topkeeper. Er is nooit aan hem getwijfeld, dat heeft hij vandaag opnieuw bewezen. We mogen blij zijn dat hij in ons doel staat."