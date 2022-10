Axel Witsel stelt Standard-fans teleur en "kon meer verdienen bij andere club dan Atlético"

Axel Witsel verhuisde afgelopen zomer van Borussia Dortmund naar Atlético Madrid.

Na vier jaar bij Dorussia Dortmund vertrok Axel Witsel afgelopen zomer naar Atlético Madrid. En bij Atlético zijn ze ook tevreden over Witsel want zowel in La Liga als in de Champions League stond hij altijd in de basis en maakte hij de negentig minuten vol.

Maar Witsel had ook andere opties deze zomer. Hij kon ook naar Frankrijk trekken zegt zijn vader in La Dernière Heure. "Axel kon ook bij Marseille tekenen en er meer verdienen, maar hij maakte de juiste keuze."

Van een terugkeer naar België en Standard is geen sprake zegt zijn vader. Deze zomer niet en ook niet in de toekomst. "Ik geloof niet dat Axel ooit nog in België zal spelen. Als hij zou terugkeren naar Standard zouden de verwachtingen misschien onrealistisch zijn. Hij wil zo lang mogelijk in een topcompetitie spelen."