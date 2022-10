Club Brugge verraste Witsel niet: "Maar Mignolet is een topkeeper hé, hij heeft topreddingen gedaan"

Een helft op het middenveld en een helft in de verdediging, Axel Witsel moest weer depaneren bij Atlético Madrid. Maar het bracht allemaal weinig zoden aan de dijk, want Club Brugge stond stevig. Al had Simon Mignolet er ook wel iets mee te maken.

En dat gaf Witsel ruiterlijk toe. "Kijk, wij hebben de eerste helft onze kansen gekregen, maar we hebben niet die goal gescoord die ons had kunnen bevrijden. Ik ken Simon heel goed. Het is een topkeeper met grote kwaliteiten. Hij heeft ook topreddingen gedaan."

Mignolet hield pogingen van Griezmann en Morata uit zijn kooi in de eerste helft en liet op het einde nog maar eens zijn klasse bewonderen. Zelf kon Club twee keer scoren uit de paar kansen die ze kregen. "Wij waren niet realistisch genoeg en zij wel", knikte Witsel. "Ze hebben ook geen duizend kansen gekregen. Ons plan was om hen de bal te laten en op de counter te spelen. Club heeft me niet verrast, want ik weet hoe goed ze zijn. Ze winnen niet voor niets al jaren de titel."

Moet het dan volgende week anders in Madrid? "Weet je, we hebben geen keuze meer. De tactiek is niet het belangrijkste. We moeten gewoon winnen, want we staan met de rug tegen de muur. De druk zal enkel maar groter worden, maar die druk is er voor iedereen."