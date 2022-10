Tien aparte interviews, maar Jutgla bleef meer dan uur geduldig iedereen te woord staan: "Morgen vrijaf hé Koekie"

Uiteraard was Ferran Jutgla gisteren de meest gesolliciteerde speler bij de pers. Een Spaanse spits die een Spaanse ploeg de nek omdoet... Zowat elke Spaanse journalist verdrong zich om hem spreken. En kreeg ook die kans.

Assistent-persverantwoordelijke Johan Koekelberg wou het een beetje organiseren en liet de zes of zeven radiojournalisten samendrummen om hen tegelijk een interview te laten afnemen, maar dat stuitte op protest. Ze wilden één voor één met hem spreken. Jutgla: "Koekie, we hebben morgen vrijaf hé? 't Is geen probleem."

En zo stond hij anderhalf uur na de match nog steeds ongewassen in de mixed zone. Elke keer kwam hij live op één of andere Spaanse zender en moest hij de oortjes van een gsm insteken om zo zijn interview te geven. Eén journalist gaf hem zelfs zijn eigen telefoon om contact te maken met de thuisbasis. Ja, dat ze hem nu wel kennen in zijn thuisland. Jutgla bleef er kalm onder, zelfs toen er na een halfuur nog meer Spanjaarden bijkwamen die nog een interview met hem wilden.

Intussen stonden wij geduldig te wachten en zelfs na al die verplichtingen wou hij nog even tijd vrij maken. "Ik heb tijd", glimlachte de uitblinker. Maar intussen was de persverantwoordelijke ook blij dat hij eindelijk een glas kon gaan drinken. 't Was al na middernacht.