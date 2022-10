Geen twijfel meer mogelijk: "Geef hem nu maar al de Gouden Schoen"

Het ziet er naar uit dat het Gala voor de Gouden Schoen dit jaar niet bepaald spannend zal zijn.

De wedstrijd van Club Brugge tegen Atletico Madrid heeft het nog maar eens onderstreept. Simon Mignolet is van goudwaarde. De Gouden Schoen, die lijkt nu al toegewezen.

“Wat moet je nog zeggen hé”, klinkt het bij Gilles De Bilde op VTM. “Opnieuw was hij van cruciale waarde op de cruciale momenten. Je kan stilaan een uitgebreide compilatievideo maken van zo’n reddingen. Zeker in matchen als deze is zijn ervaring, kwaliteit en focus een echte meerwaarde.”

Nochtans is het niet vanzelfsprekend om als doelman de Gouden Schoen te pakken. “Als doelman moet je er bovenuit steken om de Gouden Schoen te winnen, maar Mignolet steekt er ook bovenuit. Hij was bepalend in de competitie om Club tot kampioen te kronen, hij is nu bepalend in de Champions League voor deze 9 op 9.”