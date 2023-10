Déjà Vu: Antwerp geeft voorsprong opnieuw uit handen en verliest met zware 1-4 van Porto in Champions League

Antwerp heeft nog niet veel plezier beleefd aan het Champions League-avontuur. Ook op de derde speeldag ging Antwerp onderuit. Net zoals tegen Shakhtar kwam de Great Old op voorsprong maar na de rust zorgde Porto met 4 doelpunten voor de 1-4 eindstand.

Het was uitkijken hoe Mark Van Bommel de blessure van Keita zou opvangen in het middenveld aangezien hij in Charleroi enkele positiewijzigingen doorvoerde. Dat deed hij tegen Porto niet, wel een 1 op 1 vervanging door Alhassan Yusuf in de line-up te zetten. Verder verraste hij nog door Wijndal op de bank te zetten voor Ritchie De Laet.

Matige eerste helft

Met de steun van de vurige aanhang en een prachtige tifo begon Antwerp als gretigste ploeg aan de partij maar verden dan wat halve schoten en kansen kwam de Great Old niet. Ook de Portugese vice-kampioen van vorig seizoen had het lastig om kansen bij elkaar te voetballen.

© photonews

Halverwege de eerste helft kwam er dan toch een grote wanneer Yusuf zich op een foutje liet betrappen. Taremi ging met de bal aan de haal en na enkele passes kwam de bal opnieuw bi de Iraniër. Hij zag zijn schot echter afgeblockt worden.

Antwerpse voorsprong voor de rust...

Een tiental minuten voor de rust kwam Antwerp er nog eens uti. Janssen ploeterde zich een weg doorheen de 16 maar zag zijn schot stuiten op een Portugees been. Het leer rolde tot bij Yusuf aan de rand van de 16. Die twijfelde niet en plaatste de 1-0 fraai voorbij Diogo Costa in doel.

© photonews

Die opnieuw verdwijnt na de rust

Net zoals tegen Shakhtar trok Antwerp dus met een voorsprong de rust in maar net zoals tegen Shakhtar slike de Great Old al snel een tegendoelpunt. Zeldzaam balverlies zorgde ervoor dat Taremi tot bij Evanilson kon passen. Die trapte en via het been van Coulibaly verdween het schot tegen de touwen.

Het ging van kwaad naar erger want de overlappende Joao Mario vond ruimte op rechts en daarna ook ruimte bij Eustaquio die alleen werd gelaten in de 16. De Canadese middenvelder plaatste zijn schot fraai in de verste hoek waardoor Antwerp opnieuw in de tweede helft van de hemel naar de helft ging in de Champions League.

© photonews

Deksel op de neus

Antwerp liet niet zomaar over zich heen lopen en kwam opnieuw in de wedstrijd maar de ervaren Portugese verdediging stond als een huis. Enkel na een corner kwam er gevaar. Alderweireld hield Pepe af in de lucht en kopte op de lat.

© photonews

Maar een slotoffensief kwam er niet meer want Evanilson deed de boeken toe voor Antwerp. Na een prachtige aanval via Eustaqio, Joao Mario en Pepë belandde de bal bij de Braziliaanse invaller en die poeierde het leer met een verschroeiende volley tegen de touwen.

Afstandsschoten van Wijndal en Janssen deden de Bosuil opnieuw even opveren maar scoren lukte niet. Tot overmaat van ramp lukte dat aan de overkant wel opnieuw. Evanilson lobde de bal voorbij Butez die in niemandsland stond.

Na 3 wedstrijden waarvan 2 thuis heeft Antwerp dus nog steeds 0 punten in de Champions League. De Bosuil heeft al wel enkele keren mogen vieren maar nog nooit na 90 minuten. Binnen twee weken trekt Antwerp naar het Drakenstadion in Porto voor een revanche.