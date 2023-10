Zo zag de Portugese pers de zege van FC Porto tegen Antwerp

Op de eigen Bosuil ging Royal Antwerp FC ook tegen Porto door de knieën. De bezoekers haalden het met duidelijke 1-4-cijfers.

De verwachtingen waren groot, maar het werd opnieuw een duidelijke njet voor The Great Old. Antwerp botste duidelijk op de eigen limieten. Ook de Portugese pers was duidelijk in haar analyse van de Belgische landskampioen na de prestatie van woensdagavond.

“Antwerp heeft weinig te zoeken in de Champions League” kopt A Bola. “Het optreden van de spelers van Sergio Conceiçao in de tweede helft zei genoeg over wat zich tijdens de rust in de kleedkamers moet hebben afgespeeld. Terecht, want Porto was voor de rust een karikatuur van de ploeg die doorgaans vecht voor de achtste finales in de Champions League.”

“In een furieuze tweede helft deed Porto een onmachtig Antwerp smelten”, klinkt het in Record. “Het was een verwoestend antwoord na een matige eerste helft. Na de rust kregen we eenrichtingsvoetbal te zien naar het Antwerpse doel, met hattrick-held Evanilson in een glansrol.”

“Eenmaal onder stoom was Antwerp geen partij voor Porto”, schreef Mais Futebol. “De eerste helft was er een met voetbal aan laag tempo, waarin Antwerp meer balbezit had. Porto kwam op achterstand in België, tegen een nochtans perfect haalbare tegenstander. De Draken werden bestraft voor een flagrant gebrek aan concentratie toen een helemaal vrijstaande Yusuf de openingsgoal binnenschoot.”