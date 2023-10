Analist noemt twee zwakke schakels bij Antwerp: "Mogen ze ook eens beginnen te doen"

Antwerp verloor woensdag van FC Porto. De ploeg van Mark van Bommel kwam op vele vlakken te kort tegen de Portugezen.

Derde groepswedstrijd en meteen ook de derde nederlaag voor Royal Antwerp FC in de groepsfase van de Champions League. Gewogen en veel te licht bevonden is de conclusie van Sporza-analist Eddy Snelders.

“Of ik ook een flashback had naar Sjachtar? Ja, al vond ik deze nederlaag toch minder schrijnend. Toen had je het gevoel dat Antwerp tegen een te kloppen ploeg speelde én ze stonden 2-0 voor”, klinkt het.

“Op het moment dat iedereen zich de vraag stelde of Antwerp zijn lesje geleerd had, volgde eigenlijk meteen het antwoord. Eerst de 1-1, dan de 1-2... Dan moet je toch concluderen dat Porto niet één, maar anderhalve maat te groot is voor de Great Old.”

Voor Snelders heeft Antwerp te weinig kwaliteit in huis om met dit soort ploegen te kunnen wedijveren. Zeker het aanvallende compartiment laat veel te weinig zien. Alle druk kan ook niet op de schouders van Vincent Janssen gelegd worden om te scoren.

“Weet je, Vermeeren mag dan wel een foutje gemaakt hebben, maar hij neemt tenminste initiatief. Alleen kan je niet van een 18-jarige verwachten dat hij alleen de kar trekt op dit niveau, hé. Balikwisha en Ekkelenkamp mogen dat ook eens beginnen te doen.”