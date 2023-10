Schitterende tifo, maar met een enorm prijskaartje: 'Zoveel kostte het Alderweireld-spandoek waarmee Antwerp-aanhang uitpakte'

Antwerp FC verloor gisteren met 1-4- van FC Porto. De thuisaanhang kwam voor de wedstrijd echter met een schitterende tifo op de proppen.

Op het veld – en eigenlijk na de wedstrijd ook in de tribunes – was Antwerp alweer een teleurstelling rijker. The Great Old zakte na rust als een kaartenhuisje in elkaar en verloor met zware 1-4-cijfers van FC Porto.

Voor de wedstrijd liet de aanhang van Antwerp zich wél van hun beste kant zien. De spelers werden op de Bosuil verwelkomd door een schitterende tifo met Toby Alderweireld in de hoofdrol.

Prijskaartje

Mega Toby werd op een spandoek van maar liefst 2.853 m2 geschilderd. Het Nieuwsblad weet dat de actie ook een serieuze duit heeft gekocht. De actie van gisterenavond kostte maar liefst zesduizend euro.