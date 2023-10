Jelle Bataille verwoordt hoe Arthur Vermeeren zich voelt na dure misser

Antwerp kwam op voorsprong tegen FC Porto. Het stond echter al heel snel weer gelijk, na een foutje van Arthur Vermeeren.

Dat uitgerekend Arthur Vermeeren bij het snelle tegendoelpunt in de fout ging maakte het extra pijnlijk voor Royal Antwerp FC. Al was het vooral Vermeeren zelf die ermee zat, zo liet Jelle Bataille achteraf weten. “Hij neemt het zich erg kwalijk, maar iedereen maakt fouten”, stak hij het Antwerpse wonderkind bij Het Nieuwsblad een hart onder de riem.

“Alles wat fout kon lopen, liet ook fout vandaag. Arthur maakte een foutje en dat wordt dan meteen afgestraft op dit niveau. Maar Arthur doet al weken het beste van het beste. Hij neemt het zich ook erg kwalijk, maar dat hoeft niet. Iedereen maakt fouten en hij is nog jong. Alleen jammer dat we dat gelijkspel niet konden vasthouden.”

Het scenario deed denken aan wat er tegen Shakhtar Donetsk gebeurde. Toen werd al gezegd dat het aan de focus lag.

“Dat denk ik niet. Misschien moeten we nog iets groeien als team. We speelden een goede eerste helft. We waren zelfs scherper dan Porto, al hadden we misschien niet het overwicht. Jammer dat we dat in de tweede helft niet hebben verdergezet. Die derde plek? Alles kan in het voetbal. Dus we geven de moed nog niet op.”