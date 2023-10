Marc Degryse benoemt duidelijke transferblunder van Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC ging zwaar onderuit in de Champions League. Een gevolg van een veel te zwakke transferzomer.

In de eerste helft kon Royal Antwerp FC goed meespelen met FC Porto, al waren de bezoekers op dat moment ook maar een schim van zichzelf.

En dus dreigde opnieuw een Shakhtar-scenario voor The Great Old. “Het was op zich voor Conceiçao niet moeilijk om de ploeg een ander gezicht te geven. Je kon voorspellen dat we een beter Porto zouden zien in de tweede helft”, klinkt het bij Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

En daar was Antwerp duidelijk niet klaar voor. “Maar dan moet je daar zeker na wat er tegen Shakhtar gebeurd is, daar beter op voorbereid zijn. Het is dan doodzonde dat Vermeeren zijn eerste balverlies meteen afgestraft ziet.”

Antwerp ging voluit op zoek naar de gelijkmaker nadat het op achterstand kwam, maar gaf daardoor heel veel ruimte weg en dat hadden de Portugezen maar al te graag.

“Het is op dit niveau geen verrassing meer dat je het als ploeg niet kunt permitteren veel ruimtes weg te geven. Antwerp slikte nu twaalf tegengoals in drie wedstrijden. Maar Antwerp botst ook wat tegen zijn eigen limieten. Ze zijn wat te afhankelijk van het scorend vermogen van Janssen, maar dat was vorig jaar ook al zo.”

Volgens Degryse heeft Antwerp afgelopen zomer dan ook geblunderd op de transfermarkt. “Muja, Balikwisha en Ekkelenkamp zijn niet de mannen die dubbele cijfers kunnen voorleggen. Op dit niveau heb je meer mensen nodig die scorend vermogen hebben op dit niveau.”