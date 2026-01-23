Saudische club meldt zich voor sterkhouder van La Louvière: bod ligt al op tafel

Sami Lahssaini is momenteel sterk bezig bij RAAL La Louvière en heeft daardoor de aandacht getrokken van Al Okhdood, een club uit de Saudi Pro League.

Dit onthult transferexpert Sacha Tavolieri. Er werd al een voorstel ingediend voor een betalende huurdeal met een verplichte aankoopoptie van 300.000 euro.

Al Okhdood, momenteel 17e van de 18 in de Saoedische competitie, vecht tegen de degradatie. Met negen punten bevindt de club zich in een moeilijke situatie, al is degradatie nog geen uitgemaakte zaak. Het verschil met de eerste veilige plaats (15e, Damac FC) bedraagt amper twee punten.

Al Okhdood wil een constructie opzetten waarbij de aankoopoptie automatisch wordt gelicht bij behoud. Het loon van de speler zou daarbij, weinig verrassend, flink omhoog gaan.

De onderhandelingen lopen

De gesprekken zijn momenteel aan de gang. Er staan nieuwe meetings gepland tussen de entourage van de speler en RAAL La Louvière.

De Luikenaar ligt bij de Wolven nog onder contract tot het einde van het seizoen en wordt door Transfermarkt geschat op 600.000 euro. Voorlopig voelt de speler zich goed bij La Louvière.



Vorige week maakte hij zijn eerste doelpunt van het seizoen in de knappe overwinning tegen Club Brugge (2-3). Als vaste waarde binnen de ploeg zou hij moeilijk te vervangen zijn voor de Henegouwse club.