"Geen enkele doelman fit": Ivan Leko hakt knopen door voor clash met Zulte Waregem

Club Brugge neemt het zaterdag in een belangrijk duel op tegen Zulte Waregem. Ivan Leko heeft alvast een aantal knopen doorgehakt, want de selectie van blauw-zwart voor dat West-Vlaams treffen is ondertussen bekend.

Er waren toch wel wat vragen bij de beschikbaarheid van verschillende spelers met oog op het duel tegen Zulte Waregem. Risico's nemen is uit den boze, zeker gezien in de midweek Olympique Marseille op bezoek komt.

Dan is het do or die voor blauw-zwart. Tegen Zulte Waregem kunnen ze uiteraard niet rekenen op Joel Ordonez, die geschorst is na zijn rode kaart die hij vorige week opliep tegen La Louvière. En dan is de vraag ook meteen wie hem moet vervangen.

Christos Tzolis ontbreek opnieuw in selectie Club Brugge

Er was eerder deze week sprake van om Stankovic centraal achterin te gaan schuiven, maar mogelijk heeft Leko nu toch nog een extra alternatief te strikken. Jorne Spileers lijkt opnieuw klaar voor de strijd en zit alvast in de selectie.

Ook van Christos Tzolis nog geen spoor in de selectie van Ivan Leko. Wordt hij gespaard voor Marseille of is zijn rugblessure gewoon te ernstig? Dat zal pas volgende week woensdag met zekerheid duidelijk blijken, maar tegen Zulte Waregem speelt hij alvast niet.

Lees ook... Ivan Leko glashelder over transfer Onyedika: "I'm not stupid"

En in doel? Er is momenteel volgens Ivan Leko geen enkele doelman fit, maar Nordin Jackers staat het dichtst bij die status en zal dus als eerste doelman onder de lat plaatsnemen. Het blijft wachten op Simon Mignolet ...

Volg Club Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (24/01).

