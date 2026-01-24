Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

Brandon Mechele is bij Club Brugge een toonbeeld van stabiliteit. Ook buiten het veld floreert hij echter, want hij heeft heuglijk nieuws te melden.

Toen Brandon Mechele onder Rudi Garcia zijn plek bij de Rode Duivels heroverde en ook bij Club Brugge een sleutelrol bleef spelen dankzij zijn ervaring achterin en zijn beslissende acties in de aanval, beleefde hij een schitterend 2025. Het enige dat nog ontbrak, was de Belgische landstitel.

2026 zou ook onvergetelijk voor hem moeten worden. Naast de sportieve resultaten maakt hij zich er ook op klaar om grote momenten in zijn privéleven mee te maken. Hij en zijn vrouw Caroline verwachten immers goed nieuws.

De familie Mechele gaat groter worden

De twee geliefden gaan voor het eerst ouders worden. Op haar Instagram-account deelde Caroline Goorden een foto van haar buik waaruit geen twijfel meer kon rijzen.

"Zeer dankbaar en blij dat onze liefde de vorm kan aannemen van een zacht klein wonder", schreef ze. De teamgenoten van Brandon Mechele reageerden al snel; Christos Tzolis, Hugo Vetlessen, Kyriani Sabbe en Joaquin Seys feliciteerden de toekomstige ouders in de reacties.

Andere voormalige Bruggelingen zoals Casper Nielsen en Ruud Vormer hebben ook hun felicitaties geplaatst. Een gelukkig evenement dat hem ongetwijfeld zal blijven aansporen om zich voor lange tijd te verbinden in de Venetië van het Noorden, waar hij onder contract staat tot juni 2027.