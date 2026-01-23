Franky Van der Elst vol lof: "Als Gent Champions' Play-offs haalt, dan is het door hem"

KAA Gent opent speeldag 22 op bezoek bij Standard de Liège. De Buffalo's kunnen met een overwinning vijf punten uitlopen op de Rouches en zo een goede zaak doen in de strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs.

Of KAA Gent dit seizoen de top-6 gaat halen en dus opnieuw de Champions' Play-offs zal spelen? Dat zal van de komende negen speeldagen afhangen. De wedstrijd tegen RSC Anderlecht was in ieder geval bemoedigend.

Max Dean is terug bij KAA Gent

Rik De Mil lijkt eindelijk een succesformule te hebben gevonden, al blijft het op bepaalde manieren nog zoeken. Toch kan het mogelijk een referentiematch worden en op Sclessin zal mogelijk al meer duidelijk worden over de kansen van de Buffalo's.

"Het werd tijd dat ze eens wonnen natuurlijk. Nog eens verliezen was niet goed geweest", besefte Franky Van der Elst de noodzaak van een overwinning in de Arteveldestad. En daarbij zag hij ook een belangrijk figuur opstaan.

Wordt Dean een belangrijk figuur in de missie top-6?

"Ik zag Max Dean als een van de figuren van het weekend ja. Hij is terug", aldus Van der Elst in Frank & Franky. Meteen bijgesprongen door Frank Raes: "Klopt, Max is back!", orakelde die al meteen een mooie toekomst voor Dean.

Waarop Van der Elst opnieuw: "Als KAA Gent dit jaar de top-6 zou halen, dan heb ik het gevoel dat het wel eens door Max Dean zou kunnen komen. Hij zou wel eens een belangrijke rol daarin kunnen spelen. Hij heeft iets onbevangen. Echt als een spits duikt hij soms op."