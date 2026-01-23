OFFICIEEL: FCV Dender gaat shoppen in de CPL en plukt sterkhouder weg bij Lierse

FCV Dender kampt met grote defensieve problemen en incasseerde al meer doelpunten dan eender welke ploeg in 1A. Met de wintermercato grijpt de rode lantaarn nu in om achterin meer stabiliteit te brengen.

FCV Dender heeft op statistisch vlak de slechts verdediging van de Jupiler Pro League. Geen enkele club in 1A slikte meer tegendoelpunten dan Dender, dat 34 keer de bal uit doel moest halen.

De wintermercato was voor de rode lantaarn dus de juiste moment om in te grijpen. Dat heeft Dender nu ook gedaan. Vrijdagavond bevestigde het de komst van Bo De Kerf.

Defensieve versterking met vertrouwd gezicht

"De Kerf genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Dender en keert nu terug naar vertrouwde grond", klinkt het bij de Kadavers. Hij tekende er een contract tot 2029 met optie op een extra jaar.

Lierse wuifde de verdediger uit via de officiële kanalen. Hij was er exact één jaar actief. De Pallieters haalden hem in januari 2025 weg bij KVK Ninove.



Het gaat snel voor De Kerf, die zo op korte tijd de ladder beklom tot eerste klasse. Bij Lierse stond hij dit seizoen iedere wedstrijd 90 minuten lang op het veld.