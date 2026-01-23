Na Nainggolan volgt nog een opvallende transfer tussen Patro en Lokeren

Na het vertrek van Radja Nainggolan naar Patro Eisden volgt er verrassend snel een transfer in omgekeerde richting. KSC Lokeren haalt versterking bij Patro, al hangt er nog één belangrijk vraagteken boven de deal.

Onlangs liet KSC Lokeren Radja Nainggolan vertrekken naar Patro Eisden Maasmechelen. Nu volgt er een transfer in de omgekeerde richting, en het is een best opvallende.

Romeo Mabanza maakt namelijk de overstap van Patro Eisden naar Lokeren. De tricolores maakten dit bekend op hun website, terwijl ook Patro Eisden-coach Stijn Stijnen uitleg gaf via de sociale media van zijn club.

"De voorbije weken heb ik open gesprekken gehad met Romeo over zijn toekomst. Ik ben daarbij ook duidelijk geweest over hoe ik de ploeg zag op het moment dat Radja erbij zou komen. Romeo is op zijn beurt ook duidelijk geweest over wat voor hem belangrijk was", opent de coach.

"Hij krijgt nu deze kans op speelminuten en we kunnen, en willen hem die ook niet ontzeggen. Romeo heeft een aparte stijl, die ik enorm respecteer. Ook als mens ligt hij in de bovenste lade en mede daarom laten we hem deze kans grijpen. Ik wil hem van harte bedanken voor zijn tijd bij ons. Bedankt voor je inzet in ons shirt, Romeo", besluit Stijnen.

Opvallende zet ondanks transferverbod

Maar zoals geweten zit Lokeren zit met een transferverbod. "Zodra de lopende transferban opgeheven zou worden, kan de speler aangesloten worden en dus speelgerechtigd zijn", klinkt het bij Lokeren, dat er vanuit lijkt te gaan dat hun verbod deze winter nog wordt opgeheven.





Mabanza tekende er een contract tot 2027. De spits speelde dit seizoen 17 wedstrijden in de Challenger Pro League, waarin hij twee keer kon scoren. De 25-jarige aanvaller is bovendien Burundees international.