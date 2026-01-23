Rik De Mil vol lof voor speler die in belangstelling staat: "Onnoemelijk veel kwaliteiten"

KAA Gent probeert het weekend goed in te zetten met een overwinning op bezoek bij Standard de Liège. Het rekent daartoe ongetwijfeld opnieuw op zijn spits Hyllarion Goore. Die maakt steeds meer indruk in de Arteveldestad.

Hyllarion Goore maakte vorige week heel veel indruk tegen RSC Anderlecht. De jonge Ivoriaanse aanvaller groeit in kracht, en dat blijft niet onopgemerkt bij enkele Europese clubs - zoals we eerder ook al aankondigden.

De Ivoriaanse aanvaller zou zoals we een paar dagen geleden in het vizier staan van SC Freiburg, volgens informatie van de Belgische transfergoeroe Sacha Tavolieri. Al wil Gent wel een jackpot van minstens zeven miljoen euro.

🇨🇮 EXCL - SC Freiburg targets Hyllarion Goore! KAA Gent striker tops the list of the German club’s scouts, who are currently assessing the feasibility of a move.



🇫🇷 Paris FC also monitoring the situation.



🔵🦬 Gent asks between €7M and €10M, bonuses included.



⏳Wait&See…… pic.twitter.com/ABuDSAoWgs — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 19, 2026

Rik De Mil beseft dat zijn speler enorm goed is. "Goore dat hoeft niet gezegd te zijn, dat is een zeer groot talent voor mij. Hij heeft heel veel talenten voor mij", aldus de T1 van KAA Gent op zijn persconferentie deze week.

Rik De Mil vol lof voor Hyllarion Goore

"Maar hij kan op heel veel punten nog progressie maken volgens mij. Het is een zeer leergierige jongen die wil beter worden. Hij moet in de korte ruimtes nog beter worden, hij kan nog zowel met links als rechts beter zijn in de afwerking."



"We werken ook heel nauw met hem naast het veld, naar voeding en dergelijke meer. Hij is gewoon heel leergierig. Hij verbruikt heel veel in een wedstrijd, dus hij kan ook op het fysieke nog progressie maken om een tegenstander ook op het einde nog pijn te doen. Hij heeft onnoemelijk veel kwaliteiten."