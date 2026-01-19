Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden'

Foto: © photonews

Hyllarion Goore heeft het gezicht van de wedstrijd veranderd door zich tegen Anderlecht naar voren te zetten. De jonge Ivoriaanse aanvaller groeit in kracht, en dat blijft niet onopgemerkt bij enkele Europese clubs.

Dit seizoen lijkt het wel het doorbraakseizoen te zijn voor Hyllarion Goore. De Ivoriaanse aanvaller van 20 jaar, aangekomen bij Gent in januari 2025 van bij Ararat Erevan, is dit seizoen regelmatig basisspeler en telt al 4 doelpunten en 3 assists in 20 competitiewedstrijden.

Twee clubs geïnteresseerd in Hyllarion Goore

Tegen RSC Anderlecht werd hij beloond met een gemakkelijke treffer in de slotfase om de stand op 4-2 te zetten, nadat hij enorm veel druk had gezet op de defensie van de tegenstander in zijn invalbeurt met 25 minuten te spelen.

Zoals verwacht blijven de prestaties van Goore niet onopgemerkt in Europa. De Ivoriaanse aanvaller zou inderdaad op het vizier staan van SC Freiburg, volgens informatie van de Belgische transfergoeroe Sacha Tavolieri.

De scouts van de Duitse club, achtste in de Bundesliga, zouden Goore bovenaan hun lijst hebben geplaatst en Freiburg zou de haalbaarheid van een deal onderzoeken. Gent, aan de andere kant, zou tussen 7 en 10 miljoen euro vragen.

Dat zou wel inclusief bonussen (Transfermarkt schat de speler op 2,5 miljoen euro) zijn. SC Freiburg zou niet de enige geïnteresseerde clubs zijn: Paris FC zou de Ivoriaanse spits ook nauwlettend volgen, die in totaal 38 wedstrijden speelde voor de Buffalo's.

