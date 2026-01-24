Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

Club Brugge bereidt zich deze winter niet alleen voor op de bijna zekere komst van Felix Lemaréchal en Andreas Schjelderup, maar wil ook nog een extra centrale verdediger aantrekken.

De spoeling achterin is dun. Zaid Romero is uitgeleend aan Getafe, Vince Osuji kon na een jaar bij de A-kern niet overtuigen en Joel Ordonez lijkt komende zomer zeker te vertrekken.

Tot 2 februari hebben de Belgische clubs de tijd om nieuwe spelers binnen te halen. Club Brugge zal die deadline gebruiken om nog versterking te halen.

Er worden momenteel verschillende pistes gevolgd, weet Het Nieuwsblad, dus een extra transfer in de achterhoede wordt verwacht.

Een extra verdediger en Onyedika overtuigen, dat is wat Club Brugge wil

Tegelijk probeert de club Raphael Onyedika te behouden. De middenvelder wil zelf al langere tijd vertrekken, maar Brugge wil een herhaling van de zomerse soap met Jashari en Ordonez vermijden.



Club werkt actief aan een oplossing om Onyedika te overtuigen te blijven en zo de kern intact te houden tijdens deze cruciale periode van het seizoen.