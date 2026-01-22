Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen'

Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen'
Waar ligt de toekomst van Matz Sels? De doelman maakt indruk in de Premier League, maar denkt eraan om opnieuw dichter bij huis te komen voetballen. En ook Club Brugge heeft dat héél goed begrepen.

Matz Sels maakte de voorbije seizoenen indruk onder de lat bij Nottingham Forest. Onze landgenoot is nummer één bij The Tricky Trees én won vorig seizoen de Golden Glove in de Premier League na dertien clean sheets.

Nottingham Forest bedankte de 33-jarige doelman afgelopen zomer met een verbeterd contract tot medio 2027. Al is de kans klein dat Sels nog eens zo'n contractverlenging zal tekenen. 

Belgische topclub ruikt kans

Het Laatste Nieuws weet dat Sels eraan denkt om opnieuw dichter bij huis te komen voetballen. Meer zelfs: er is een Belgische topclub die van die opportuniteit gebruik wil maken. 

Club Brugge onderzoekt de mogelijkheid om Sels naar het Jan Breydelstadion te halen. De West-Vlamingen zijn op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet. Met Sels lijken ze een doelman gevonden te hebben die nog enkele seizoenen op het hoogste niveau kan acteren.

Club Brugge wil voormalige sterkhouder van... RSC Anderlecht én KAA Gent


Voor de duidelijkheid: momenteel zijn er nog géén concrete gesprekken bezig. Al zou zo'n transfer wel meteen een pikant randje hebben. Sels verdedigde in eigen land het doelvlak van KAA Gent én RSC Anderlecht.

