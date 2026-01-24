Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

Rein Van Helden maakt de overstap van STVV naar Antwerp definitief. De centrale verdediger tekende op de Bosuil voor 4,5 jaar en STVV ontvangt 1,5 miljoen euro voor hun jonge verdediger.

Volgens zijn vader Koen kwam de interesse van Antwerp vrij plots. “Maandagavond hoorden we voor het eerst van de interesse”, vertelt hij in HBvL. Donderdag legde Rein al zijn medische testen af, en vrijdagochtend werd de transfer officieel afgerond.

De transfersom van 1,5 miljoen euro volgt de afkoopclausule in het contract van Van Helden bij STVV, dat nog tot 2027 liep. Zo kan de overgang snel en zonder complicaties verlopen.

In een emotionele video op sociale media nam Van Helden afscheid van STVV. “Ik heb hier een prachtige tijd gehad. De fans waren altijd speciaal. Dit is mijn club, ik ben hier groot geworden. Dank je wel, Kanaries", aldus de Genkenaar, die op zijn veertiende naar Haspengouw kwam.

Antwerp is een logische stap voor Rein Van Helden zegt zijn vader

Papa Koen benadrukt dat Antwerp een logische stap is in de carrière van zijn zoon. “Antwerp schakelde heel snel. Een dag na het eerste contact zaten we al aan de onderhandelingstafel. Rein past perfect in hun project", zegt hij.

Lees ook... Joseph Oosting is héél blij met Antwerpse versterking en laat er geen twijfel over bestaan›

Ook een Deense club toonde interesse, maar Antwerp bood een duidelijker en stabieler sportief plan voor de lange termijn. “Het lijkt misschien geen stap vooruit op korte termijn, maar je kan niet naast het palmares van Antwerp kijken. Op lange termijn is dit zeker een goede keuze", besluit Koen Van Helden.