Jeugdproduct Club Brugge met verleden bij Dender komt na 4(!) speelminuten in MLS terug naar ons land

Het lag al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het ook definitief. Het avontuur in de MLS is voorbij voor Joedrick Pupe. De voormalige verdediger van Dender, die voor het seizoen 2025 bij de Vancouver Whitecaps had getekend, maakt al zijn rentree in ons land.

De 28-jarige Joedrick Pupe was een van de pijlers van Dender tijdens het eerste seizoen van de promovendus in de Jupiler Pro League. Afgelopen zomer was hij aan het begin van het seizoen opnieuw als basisspeler en aanvoerder van Dender begonnen, vóór er een verrassende transfer richting de MLS en de Vancouver Whitecaps kwam.

Joedrick Pupe weg uit de MLS

Bij zijn aankomst in Canada had Pupe jammer genoeg een hamstringblessure opgelopen, die hij het grootste deel van het MLS-seizoen met zich meedroeg. In december vorig jaar maakte hij echter zijn terugkeer en speelde onder meer... de MLS Cup-finale, tegen het Inter Miami van Lionel Messi.

Dat was echter onvoldoende om in Vancouver te blijven voor het seizoen 2026. Joedrick Pupe keert nu terug naar België en doet dat een trede lager dan Dender: de geboren Bruggeling sluit zich aan bij KV Kortrijk, een van zijn opleidingsclubs, waar hij tot het einde van het seizoen is uitgeleend.

Pupe keert terug naar KV Kortrijk

Kortrijk zal beschikken over een koopoptie. Het doel is duidelijk: de Kerels helpen om terug te keren naar de Belgische elite en zijn kwaliteiten weer naar boven te halen. Pupe was een van de beste spelers van FCV Dender, de verrassende promovendus in 2024.



Hij ontmoet in het Guldensporenstadion alvast twee voormalige teamgenoten: Gilles Ruyssen en Lennard Hens. KV Kortrijk staat momenteel tweede in de Jupiler Pro League, negen punten achter koploper SK Beveren.