Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

De gebeurtenissen rond het Europa League-duel tussen FC Utrecht en Racing Genk blijven nazinderen. Wat een simpele sportieve 0-2-overwinning voor de Limburgers moest zijn, krijgt nu nog een serieus staartje. En niemand is het eens wie de schuldige is.

Vast staat dat bij de aankomst aan het stadion enkele tientallen Genk-supporters zonder controle en met geweld het terrein wisten te betreden. Dat vormde het begin van een escalerende situatie, die uiteindelijk leidde tot een harde ingreep van de Mobiele Eenheid en de volledige ontruiming van het uitvak.

Racing Genk kijkt ook kritisch naar het eigen supportersgedrag. CEO Luc Hooybergs benadrukt dat de club sancties zal nemen. “Als we de betrokken fans kunnen identificeren, zullen we gepast optreden. Dit gedrag past niet bij Genk. We zijn momenteel alle camerabeelden aan het verzamelen", zegt hij bij HLN.

Genk noemt gedrag politie Utrecht onaanvaardbaar

Tegelijk uit de club scherpe kritiek op het optreden van de Nederlandse politie. Volgens aanwezige Genk-fans vielen er meerdere gewonden. “Wij veroordelen ook de agressieve aanpak van de politie”, zegt Hooybergs. “Wanneer ouderen, vrouwen en kinderen geraakt worden, dan is dat onaanvaardbaar. Ook daarover bekijken we mogelijke stappen.”

De Utrechtse autoriteiten schetsen een ander beeld. De club meldde dat drie stewards en een speurhond gewond raakten. De politie sprak van ernstige veiligheidsrisico’s en stelde dat agenten geconfronteerd werden met fors geweld van Genk-supporters, wat het politieoptreden moest verantwoorden.

Bij Racing Genk wordt die lezing betwist. “Wij zijn het oneens met de stelling dat onze supporters het politiegeweld hebben uitgelokt”, aldus Hooybergs. “De beschikbare beelden tonen volgens ons een ander verhaal.”